Діденко прогнозує “майже весняну” погоду у п’ятницю

У п’ятницю, 20 грудня, у південних регіонах України температура повітря підніметься до +12 °C. Погода буде здебільшого сухою, без істотних опадів.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, денна температура в країні сягатиме “майже весняних” +4…+8 °C, а на півдні повітря прогріється до +9…+12 °C. Лише ввечері в західних областях можливі дощі. Вітер очікується помірним, змінним: на заході переважатиме північно-західний напрямок, тоді як на сході та півдні — південний.

У столиці 20 грудня також не передбачаються опади. Вночі температура становитиме +1…+3 °C, а вдень підніметься до +5…+7 °C.