Україна 18 грудня завдала ракетного удару по підприємству “Комбінат Каменський” у Ростовській області, стверджує Міноборони Росії.

За версією військового відомства, ЗСУ застосували шість ракет ATACMS і чотири ракети Storm Shadow.

За версією росіян, їхня ППО збила всі ракети ATACMS і три з чотирьох ракет Storm Shadow. Одну крилату ракету “відхилено від об’єкта атаки, унаслідок її падіння пошкоджено технічну будову на території комбінату”.

Також там заявили, що “ці дії київського режиму не залишаться без відповіді”.

Вчора по об’єктах на території РФ вдарили ракетами Storm Shadow. Аналітики групи “КіберБорошно” заявили, що метою атаки став виробничий майданчик підприємства “Комбинат Каменский” у Каменськ-Шахтинському. Це підприємство спеціалізується на виробництві сумішевих ракетних палив, включаючи паливні заряди для озброєння та військової техніки.

За попередніми даними, продукція комбінату використовується для створення різних типів зброї, зокрема протитанкових ракет “Корнет” та балістичних ракет “Іскандер-М”.