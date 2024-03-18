Ракетний удар по Конотопу: пошкоджена тепломережа

У Конотопі на Сумщині внаслідок ракетного удару російських військ пошкоджена тепломережа.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

«Зараз проводяться ліквідаційні дії після нанесення ракетного удару по об’єктам інфраструктури міста Конотоп. Постраждала мережа теплопостачання. Комунальні служби працюють. Впевнений, що до кінця дня вона буде відновлена», – зазначив Артюх.

За його словами, наразі в області триває евакуація населення. Через ворожі обстріли найбільш загрозлива ситуація у Великописарівській, Середино-Будській, Юнаківській та Краспопільській громадах.

Артюх додав, що три громади області включать у перелік тих, з яких буде примусова евакуація. Таке рішення має затвердити уряд.