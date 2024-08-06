Ракетний удар по Харкову: щонайменше одна людина загинула, 12 – постраждали

Одна людина загинула та 12 постраждали внаслідок російського удару по Харкову. Під завалами ще перебувають люди, рятувальні роботи тривають.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому звернені.

“Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені. І обов’язково Росії на це ми відповімо. Російський терор неминуче буде покараний. І я дякую всім у світі, хто допомагає Україні це наближати”, – сказав президент.

У вівторок, 6 серпня, Росія завдала ракетного удару по центральній частині Харкова. Удару завдали близько 10-ї години по Шевченківському районі міста. Там пошкоджено поліклініку, автомобілі та іншу цивільну інфраструктуру.

Для атаки РФ застосувала оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер”.