Кримінал

Ракетний удар по Харкову: щонайменше одна людина загинула, 12 – постраждали
6 Серпня 2024 19:31
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ракетний удар
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи після раетного удару РФ / Фото: ДСНС

Одна людина загинула та 12 постраждали внаслідок російського удару по Харкову. Під завалами ще перебувають люди, рятувальні роботи тривають.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому звернені.

“Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені. І обов’язково Росії на це ми відповімо. Російський терор неминуче буде покараний. І я дякую всім у світі, хто допомагає Україні це наближати”, – сказав президент.

У вівторок, 6 серпня, Росія завдала ракетного удару по центральній частині Харкова. Удару завдали близько 10-ї години по Шевченківському районі міста. Там пошкоджено поліклініку, автомобілі та іншу цивільну інфраструктуру.

Для атаки РФ застосувала оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер”.


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