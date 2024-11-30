Ракетний удар по Дніпропетровщині та обстріл у Херсоні: Зеленський повідомив про жертви

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки чергових атак російських військових, які продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

Ракетний удар по Царичанці

На Дніпропетровщині російська ракета влучила у житловий будинок і магазин у селищі Царичанка. За словами Зеленського, рятувальники наразі проводять операцію на місці трагедії. Попередньо відомо про чотирьох загиблих. Президент висловив співчуття родинам загиблих.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про 19 постраждалих. Серед поранених, за інформацією на цей час, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості

Обстріл у Херсоні

Водночас російські війська продовжують атакувати Херсонську область. “Сьогодні росіяни знову продовжили надзвичайно підлий терор проти херсонців – проти звичайних людей. Скид з дрона на автобус. Чотири поранених”, — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що подібні атаки відбуваються майже щодня, але Україна продовжує захищатися від цього нелюдського тиску. Він висловив подяку усім, хто допомагає країні боротися з терором та рятувати життя громадян.

Російські війська регулярно обстрілюють мирні населені пункти України, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права. У Царичанці та Херсоні російські атаки призвели до нових жертв серед цивільних. Українська влада закликає міжнародну спільноту посилити тиск на агресора та збільшити підтримку для України.