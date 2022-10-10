Суспільство

Ракетний удар 10 жовтня: 11 загиблих, 87 поранених

10 Жовтня 2022 17:28
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поранений, ракетний удар

Внаслідок ракетних ударів Росії 10 жовтня, за попередніми даними, постраждали 87 людей та 70 об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко

Наймасовіший обстріл України: Росія продовжує показувати світові свою терористичну суть. Російські ракети забрали життя 11 людей. Серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу… Вічна пам’ять усім загиблим”.

За даними поліції, наразі постраждали від ворожих атак по Україні 87 осіб.

Відомо про пошкодження близько 70 об’єктів, з яких 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа.

На місцях влучань працюють більше 80 слідчо-оперативних груп поліції. Для документування воєнних злочинів задіяні мобільні криміналістичні лабораторії.


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