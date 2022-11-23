Кримінал

Ракетний напад на Україну: вибухи у Києві, Кременчуці та інших регіонах

23 Листопада 2022 14:23
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війна

Вдень 23 листопада по всій території України лунає повітряна тривога. У низці областей заявляють про роботу протиповітряної оборони, у Києві було чутно вибухи.

У Києві було чутно щонайменше пʼять потужних вибухів. Міський голова Віталій Кличко заявив про влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Почалися відключення електроенергії.

На Києвщині тим часом працює ППО, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

ППО також працює у Кременчуцькому районі Полтавської області, як повідомив голова ОВА Дмитро Лунін. Повідомляється про вибухи у Кременчуці.

Те ж стосується і Дніпропетровської області — там працює ППО. Очільник обласної ради Микола Лукашук написав, що є загроза ракетного удару, зафіксовано запуски ракет.

На Вінеччині під обстрілом ворога – об’єкти критичної інфраструктури, — голова ОВА.

Лунають вибухи у Львові – у деяких районах пропало світло.


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Ракетний напад на Україну: вибухи у Києві, Кременчуці та інших регіонах
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