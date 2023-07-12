Суспільство

Ракетна небезпека зростає: Росія вивела у Чорне море фрегат “Адмірал Ессен”

12 Липня 2023 14:37
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росія, ракети

Росія станом на 12 липня збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, загальний залп може становити 12 “Калібрів”.

Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.  

“У Чорному морі ворог наростив присутність ракетоносіїв. На додачу до підводного човна вийшов фрегат “Адмірал Ессен”. Сумарний залп “Калібрів” може сягати 12″, – йдеться в повідомленні.

В ОК “Південь” попередили, що рівень ракетної загрози оцінюється як високий, а на тлі активності ворожої авіації та безпілотної розвідки це може свідчити про підготовку до майбутніх атак.

Людей просять реагувати на сигнали повітряної тривоги.


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