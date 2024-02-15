Суспільство

Ракетна атака на Україну: у низці регіонів прогриміли вибухи, працювали сили ППО

15 Лютого 2024 07:09
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ракетні обстріли
Крилата ракета / armyinform.com.ua

Вранці в четвер, 15 лютого, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через те, що російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вони здійснили пуски ракет типу Х-101/555/55, а паралельно ворог атакував і “Калібрами”.

Про це попередили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, передає Obozrevatel. Після 06:00 з’явилися перші повідомлення про вибухи в низці регіонів і роботу ППО.

О 01:50 військові повідомили, що було зафіксовано зліт кількох Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область Росії). За даними моніторингових каналів, йдеться про 7 бомбардувальників. О 04.20 літаки вийшли на пускові рубежі в районі Каспію.

“Ракетна небезпека у південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!” – сказано у повідомленні.

“Попередньо о 04:20 здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з району Каспію. Очікуємо входження крилатих ракет у повітряний простір за годину”, – написав моніторинговий канал “Монітор“.

Паралельно цьому ворог також запустив Україною ракети “Калібр”. Вони увійшли до повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.

“Ймовірно, залітатимуть через Енергодар/Васильівку протягом наступних 10-20 хвилин. Загроза щодо ракет – Запорізька, Дніпропетровська області. Потрібно подбати про укриття на наступну годину-півтори”, – повідомив Telegram-канал “Николаевский Ванек”.

Близько 06:00 у ПС ЗСУ сповістили, що ворожі ракети маневрують із Житомирщини на Київ, з Сумщини в напрямку Полтавщини, з Київської області на Черкаську, Вінницьку та Житомирську. Військові попережжали про рух ракети на Рівне, а також, імовірно, Х-59 – в напрямку Дніпра.

У КМВА попередили, що в Київській області працюють сили протиповітряної оборони.

“Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!” – йшлося у повідомленні.

У столиці чули вибухи, також гучно було в Дніпрі, Запоріжжі та Львові, на Хмельниччині.


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