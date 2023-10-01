Ракетна атака на Харків: зафіксовано три прильоти

Минулої ночі, близько 1:00, ворог завдав ракетного удару по м. Харків. Зафіксовані “прильоти” 3 ракет, попередньо С-300, по території цивільного підприємства, сталася пожежа. Інформація уточнюється.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удари по Харкову підтвердив й міський голова Ігор Терехов.

За інформацією ГУ ДСНС, удару зазнав Холодногірський район Харкова. На щастя обійшлось без постраждалих.

За словами Синєгубова, протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Внаслідок артилерійського обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 2 господарчі споруди, паркан та сарай, сталася пожежа.

У с. Басове Богодухівського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

У селах Кіндрашівка та Глушківка Куп’янського району через обстріли горіла суха трава в полі.