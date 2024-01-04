Суспільство

Ракет до ПЗРК вистачить, щоб відбити ще кілька потужних атак Росії на Київ – Наєв

4 Січня 2024 16:26
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ппо

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив у інтерв’ю журналістам AFP, що бійці мобільних груп протиповітряної оборони Києва мають достатньо боєприпасів для відбиття ще кількох “потужних” російських атак.

Йдеться про ракети для переносних зенітно-ракетних комплексів. За словами Наєва, якщо Росія наважиться здійснити ще кілька масованих атак, зокрема на столицю, мобільні групи ППО зможуть відбити їх, але тоді їм знадобиться більше військової допомоги від західних партнерів.

“Поточна ситуація з ПЗРК для мобільних груп протиповітряної оборони така, що боєприпасів достатньо, щоб витримати кілька наступних потужних атак. Але в середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення запасу ракет”, – сказав він.


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