Рахункова палата виявила порушення телеканалу “Рада” 

Рахункова палата виявила суттєві порушення на телеканалі “Рада” під час аудиту діяльності Верховної Ради України за період з 2020 по 2023 роки. За даними руху ЧЕСНО, підряд на створення контенту для телеканалу на понад 250 мільйонів гривень без конкурсу отримала компанія “Кінокіт”, яку пов’язують з ексзаступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО з посиланням на аудит Рахункової палати.

Аудит показав, що значна частина обладнання телеканалу застаріла, через що було укладено контракти з “Кінокітом” на загальну суму 276 мільйонів гривень. Засновницею цієї компанії є Юлія Дроздова, випускниця “Української кіношколи”, заснованої дружиною Тимошенка Альоною.

Також виявлено відсутність у державних органів документів на право користування чотирма земельними ділянками загальною площею 126 тисяч квадратних метрів, а підприємства та установи Верховної Ради не мають прав на 33 об’єкти нерухомості.

Аудитори зафіксували, що телеканал “Рада” в 2021-2022 роках передавав своє майно в безоплатне користування, що завдало державі збитків на 4,8 мільйона гривень. Подібні порушення стосувалися й ДКП “Їдальня” Управління справами Апарату Верховної Ради, яке в 2020-2023 роках здійснювало закупівлі без використання системи Prozorro на 16,6 мільйона гривень.

Крім того, телеканал “Рада” не оприлюднив звітів про виконання договорів на суму 22,9 мільйона гривень, що є порушенням законодавства у сфері публічних закупівель.