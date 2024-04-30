Політика

Рада Європи розпочинає підготовку до створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії

30 Квітня 2024 20:47
росія, Євросоюз
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба / Фото: AP

Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві підготувати документи, які можуть призвести до укладання з Україною угоди про створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав таке рішення і зазначив, що це важливий “практичний крок” на шляху до його створення.

“Це має вирішальне значення не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, але й для всіх народів, які прагнуть жити в мирному та безпечному світі”, – написав він.

Раніше єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс заявляв, що спеціальний трибунал для російського президента Володимира Путіна та владної верхівки Росії з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.


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