Рада Європи розпочинає підготовку до створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії

Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві підготувати документи, які можуть призвести до укладання з Україною угоди про створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав таке рішення і зазначив, що це важливий “практичний крок” на шляху до його створення.

“Це має вирішальне значення не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, але й для всіх народів, які прагнуть жити в мирному та безпечному світі”, – написав він.

Раніше єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс заявляв, що спеціальний трибунал для російського президента Володимира Путіна та владної верхівки Росії з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.

I welcome today's decision by @coe's Committee of Ministers on the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine, and I thank all of its members who supported the move.



This significant decision directs the CoE Secretary General to prepare the necessary documents…