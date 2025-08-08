        Економіка

        Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні понад 3 млрд євро

        Галина Шподарева
        8 Серпня 2025 20:00
        Юлія Свириденко / Фото: t.me/svyrydenkoy
        Юлія Свириденко / Фото: t.me/svyrydenkoy

        Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні понад 3 мільярди євро в межах програми Ukraine Facility.

        Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

        За її словами, йдеться про 3,056 мільярда євро, які стануть “потужним сигналом довіри” до українського курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у складний час.

        Свириденко подякувала данському головуванню в Раді ЄС за підтримку, підкресливши, що такі рішення наближають Україну до сильної держави в єдиній Європі.

        Довідка. Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу на 2024-2027 роки. Вона спрямована на підтримку макрофінансової стабільності, відновлення економіки, реформування її ключових секторів.

        Протягом 2024-2027 років 50 мільярдів євро від ЄС буде спрямовано на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.

        Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.


