Економіка

Рада ЄС схвалила використання доходів від заморожених активів РФ на користь України

21 Травня 2024 14:40
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Євросоюз
Ілюстративне фото / AP

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили використання прибутків від заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні.

Про це повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

“В рамках ЄС сьогодні ми вирішили перерахувати кошти від заморожених активів російського Центробанку на користь України. Лише цього року це може становити до 74 мільярдів крон — 3 мільярди євро. 90% коштів підуть на військову підтримку для ЗСУ. Росія повинна заплатити за збитки, завдані її загарбницькою війною”, — написав він у соцмережі Х.

З початку повномасштабного вторгнення за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.


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