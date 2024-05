Рада ЄС схвалила використання доходів від заморожених активів РФ на користь України

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили використання прибутків від заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні.

Про це повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

“В рамках ЄС сьогодні ми вирішили перерахувати кошти від заморожених активів російського Центробанку на користь України. Лише цього року це може становити до 74 мільярдів крон — 3 мільярди євро. 90% коштів підуть на військову підтримку для ЗСУ. Росія повинна заплатити за збитки, завдані її загарбницькою війною”, — написав він у соцмережі Х.

We have approved in the EU using revenues from Russia's central bank's frozen assets to help Ukraine.



Up to €3B only this year, 90% goes for Ukraine's military. Russia must pay for its war damages.