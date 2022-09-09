Економіка

Рада ЄС схвалила виділення €5 млрд для України

9 Вересня 2022 21:09
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Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги, повідомляє прес-служба міністерства фінансів Чехії, яка головує у Раді ЄС.

Міністр фінансів Чехії Збинек Станжура пояснив, що новий кредит піде на нормальну роботу держави і забезпечення функціонування критичної інфраструктури в країні. Зокрема, йдеться про офіси, школи, лікарні.

Станжура зазначив, що також варто зайнятися післявоєнною відбудовою України. За його словами, йдеться про вихід європейських компаній на український ринок і їхню участь у відновленні країни.

Допомога у розмірі 5 млрд євро є частиною пакета у 9 мільярдів євро, який у ЄС анонсували ще в травні. Україні дадуть ці гроші в кредит на 25 років і фактично без відсотків.

Дотепер Україні виділили лише 1 мільярд євро.

Ще 3 млрд євро обіцяють виділити на наступних зустрічах.


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