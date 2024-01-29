Рада ЄС продовжила санкції проти РФ

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації ще на пів року.

Про це повідомляє пресслужба Ради Європейського союзу.

Санкції були вперше запроваджені у 2014 році й значно розширені з лютого 2022 року, коли Російська Федерація вдалась повномасштабного вторгнення на територію України.

Санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на:

торгівлю;

фінанси;

технології;

товари подвійного значення;

промисловість;

транспорт;

предмети розкоші.

“Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, SWIFT декількох російських банків та призупинення мовлення і ліцензій декількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації. Крім того, було запроваджено конкретні заходи, спрямовані на посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій”, – додає пресслужба.