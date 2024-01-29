Рада ЄС продовжила санкції проти РФ

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації ще на пів року.
Про це повідомляє пресслужба Ради Європейського союзу.
Санкції були вперше запроваджені у 2014 році й значно розширені з лютого 2022 року, коли Російська Федерація вдалась повномасштабного вторгнення на територію України.
Санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на:
- торгівлю;
- фінанси;
- технології;
- товари подвійного значення;
- промисловість;
- транспорт;
- предмети розкоші.
“Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, SWIFT декількох російських банків та призупинення мовлення і ліцензій декількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації. Крім того, було запроваджено конкретні заходи, спрямовані на посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій”, – додає пресслужба.