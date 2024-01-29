Політика

Рада ЄС продовжила санкції проти РФ

29 Січня 2024 15:04
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санкції, Євросоюз

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації ще на пів року.

Про це повідомляє пресслужба Ради Європейського союзу.

Санкції були вперше запроваджені у 2014 році й значно розширені з лютого 2022 року, коли Російська Федерація вдалась повномасштабного вторгнення на територію України.

Санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на:

  • торгівлю;
  • фінанси;
  • технології;
  • товари подвійного значення;
  • промисловість;
  • транспорт;
  • предмети розкоші.

“Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, SWIFT декількох російських банків та призупинення мовлення і ліцензій декількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації. Крім того, було запроваджено конкретні заходи, спрямовані на посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій”, – додає пресслужба.


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