Рада виконала одну з умов для початку переговорів щодо вступу до ЄС

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №8224 “Про національні меншини (спільноти) України”, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За проголосували 324 нардепи.

Законопроект є однією з вимог для початку переговорів із Європейським Союзом щодо вступу України до ЄС.

Згідно із законопроектом нацменшинам гарантується захист від примусової асиміляції.

Також забороняється пряма та непряма дискримінація осіб, які належать до нацменшин.

У разі обмеження прав меншин їхні представники можуть звернутися до суду чи іншим правовим способом домогтися захисту своїх прав.

Нацменшинам гарантуються права на самоідентифікацію, на мирні збори, використання мови нацменшини, у тому числі й у сфері освіти.

Нацменшина отримує можливість видавати ЗМІ своєю мовою, дублювати вивіски та передвиборчу агітацію, афіші, культурні заходи.

Також закон дозволяє нацменшинам не вказувати по батькові в паспорті, якщо такі є звичаї та традиції нацменшини.