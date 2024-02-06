Суспільство

Рада викликає на доповідь голову СБУ Малюка після розслідування Bihus.Info

6 Лютого 2024 14:06
читать на русском →
сбу, журналіст
Голова Служби безпеки Україну Василь Малюк / Фото СБУ

Депутати ухвалили рішення про виклик голови Служби безпеки Україну у Раду для доповіді щодо прослуховування спецслужбою журналістів проєкту Bihus.Info.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Відповідне рішення підтримали 159 народних депутатів (при необхідних 150 голосах).

Перед цим голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів.

Він повідомив, що також готує депутатське звернення до Служби безпеки України з пропозицією провести внутрішнє розслідування з відстороненням ймовірних причетних від роботи на час слідства.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Лютого 2024 14:49

Голова СБУ Малюк заявив, що стеження за журналістами є неприпустимим
6 Лютого 2024 16:03

У прес-службі “Вовків Да Вінчі” спростували інформацію про призначення командиром Філімонова
6 Лютого 2024 13:21

Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації
6 Лютого 2024 11:51

Глава євродипломатії Боррель приїхав до Києва
6 Лютого 2024 11:26

“Дія” святкує 4 роки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки