Рада викликає на доповідь голову СБУ Малюка після розслідування Bihus.Info

Депутати ухвалили рішення про виклик голови Служби безпеки Україну у Раду для доповіді щодо прослуховування спецслужбою журналістів проєкту Bihus.Info.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Відповідне рішення підтримали 159 народних депутатів (при необхідних 150 голосах).

Перед цим голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів.

Він повідомив, що також готує депутатське звернення до Служби безпеки України з пропозицією провести внутрішнє розслідування з відстороненням ймовірних причетних від роботи на час слідства.