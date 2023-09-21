Політика

Рада ухвалила закон про нацменшини. Це потрібно для євроінтеграції

21 Вересня 2023 12:25
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рада

Верховна Рада України ухвалила правки до закону про національні меншини (спільноти) України щодо деяких питань реалізації прав і свобод.

Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

За відповідний законопроєкт №9610 проголосували 318 народних депутатів.

Цей документ регулює права національних меншин, зокрема:

  • визначається, хто такі національні меншини;
  • дозволяється використання мов нацменшин у рекламі, під час різних заходів, у медіа, під час надання допомоги тощо;
  • школярам-представникам нацменшин видаватимуть безплатні підручники;
  • розроблятиметься методологія використання мов нацменшин у певних регіонах;
  • уточнюється порядок визначення населених пунктів, у яких більшість жителів — представники нацменшини.

У документі зазначається, що права і свободи нацменшин можуть бути обмежені відповідно до закону в інтересах національної безпеки, для забезпечення територіальної цілісності та громадського порядку, запобігання заворушенням чи злочинам, охорони здоров’я населення, захисту прав і свобод інших осіб, якщо таке обмеження є необхідним у демократичному суспільстві.


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