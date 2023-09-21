Рада ухвалила закон про нацменшини. Це потрібно для євроінтеграції

Верховна Рада України ухвалила правки до закону про національні меншини (спільноти) України щодо деяких питань реалізації прав і свобод.
Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
За відповідний законопроєкт №9610 проголосували 318 народних депутатів.
Цей документ регулює права національних меншин, зокрема:
- визначається, хто такі національні меншини;
- дозволяється використання мов нацменшин у рекламі, під час різних заходів, у медіа, під час надання допомоги тощо;
- школярам-представникам нацменшин видаватимуть безплатні підручники;
- розроблятиметься методологія використання мов нацменшин у певних регіонах;
- уточнюється порядок визначення населених пунктів, у яких більшість жителів — представники нацменшини.
У документі зазначається, що права і свободи нацменшин можуть бути обмежені відповідно до закону в інтересах національної безпеки, для забезпечення територіальної цілісності та громадського порядку, запобігання заворушенням чи злочинам, охорони здоров’я населення, захисту прав і свобод інших осіб, якщо таке обмеження є необхідним у демократичному суспільстві.