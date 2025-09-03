Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №10225-д, який передбачає легалізацію ринку віртуальних активів (криптовалют).

За документ проголосувало 246 парламентарів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Автори законопроєкту наголошують, що ринок криптоактивів в Україні більше не може існувати за “правилами Дикого Заходу” і його впорядкування давно на часі.

Законопроєкт визначає віртуальний актив як особливий вид майна, який не є грошима і не може використовуватися як офіційний платіжний засіб. Усі віртуальні активи поділяються на три категорії:

токени з прив’язкою до активів — їх вартість стабілізується шляхом прив’язки до активів, таких як валюта чи майно;

токени електронних грошей — прив’язані до однієї офіційної валюти;

інші віртуальні активи — категорія, що охоплює активи, які не належать до перших двох типів. Регулятор буде визначати які саме віртуальні активи (крім токенів з прив’язкою до активів та токенів електронних грошей) будуть належати до цієї категорії.

Крім того, публічна пропозиція віртуальних активів має супроводжуватися «білою книгою» — документом із деталями про актив, емітента та ризики. Допуск до торгів на торгівельних майданчиках також хочуть регулювати чіткими процедурами, включно з авторизацією та розкриттям інформації.

Щодо оподаткування: загальна ставка становитиме 18% + 5% з прибутку, однак у перший рік діятиме пільга — 5% при виході у фіат. Хто саме буде регулятором ринку — Нацбанк чи НКЦПФР — наразі остаточно не визначено.

За словами Железняка, до другого читання в документ ще внесуть низку змін.