Рада розробляє нову концепцію бронювання працівників 

Група народних депутатів спільно з представниками бізнесу, військовими, а також аналітиками та економістами розробляє концепцію бронювання, яка б надала “білому” бізнесу більш рівні умови для бронювання критично важливих військовозобов’язаних співробітників.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

“Ми хочемо, щоб бронь перестала бути привілеєм, а стала доступною і тим, кому вона реально збереже виробництво”, – пояснив він.

“Одні бізнеси отримали можливість бронювати людей тисячами, коли інші опинилися за бортом, бо недотягували до показника за якимось одним критерієм. Тому, перша наша гіпотеза полягає в тому, що за відсутності законних, правових альтернатив для бронювання бізнес або опиняється під загрозою зупинки, або ж змушений буде йти в тінь”, – повідомив Наталуха.

За його словами, звідси випливає друга гіпотеза: кожен бізнес, який готовий офіційно наймати співробітників і чесно платити податки до держбюджету, як того вимагає чинне законодавство України, – важливий.

“Немає різниці, чи це великий експортер із десятком тисяч працівників, чи невелике СТО на п’ять осіб, яке ремонтує волонтерам машини. Масштаби різні, але кожен робить важливу справу, підтримує роботою наших співгромадян, а податками – наших захисників”, – навів приклад чиновник.

Наталуха підкреслив, що для перемоги України державі потрібно знайти механізми, як зберегти роботу таких підприємств.

“Звідси і наш висновок, що ніхто не знає краще за самого роботодавця, який саме зі співробітників важливий для бізнесу. Він знає, який прибуток приносить працівник, наскільки він є критичним і незамінним у його бізнес-моделі. Тому якщо дати всім бізнесам можливість бронювати, ба більше – самим обирати тих, кого забронювали, це принаймні частково прибере тривожність і непередбачуваність, що склалася навколо мобілізації”, – заявив голова комітету.

Наталуха акцентував увагу на тому, що наразі немає жодного підготовленого законопроєкту щодо цього питання, а лише тестується на справедливість або помилковість певних гіпотез і припущень концепція, в рамках якої розглядається ідея самостійного бронювання співробітників роботодавцями за умови роботи “по білому”.

“Далі, якщо одні гіпотези знайдуть підтвердження, а інші – спростування, на нас чекає ще й процес презентації цієї концепції і колегам, і чиновникам, і керівництву країни. Лише після цього, коли (і якщо) концепцію буде погоджено, можна буде переходити до її формалізації, адже це важливо, щоб усі відповідальні сторони були на одній сторінці й розуміли, які є очікування від цієї ідеї, а які є ризики”, – наголосив Наталуха.