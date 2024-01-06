Рада оборони Харківщини прийняла низку важливих рішень

На Харківщині відбулося засідання Ради оборони області. Захід пройшов за участі керівників правоохоронних та силових структур області, районних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Серед основних питань, які розглядались на засіданні – мобілізаційний процес та обороноздатність Харківщини, повідомили в пресслужбі ХОВА.

«Закликаємо жителів області відповідально ставитися до військового обов’язку та наголошуємо на дотриманні законодавства як громадянами, так і представниками ТЦК. Будь-які факти, що вказують на порушення, вивчатимуть правоохоронці», – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що з погіршенням погодних умов ворог може активізувати нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі області, відтак всі екстрені служби – у повній готовності.

«Усі заклади медицини, критичні об‘єкти забезпечені альтернативними джерелами живлення. За необхідності всі Пункти Незламності переведемо у цілодобовий режим роботи», – наголосив Олег Синєгубов.

Під час засідання Ради оборони також було розглянуто питання щодо забезпечення проїзності стратегічних ділянок: евакуаційних та медичних маршрутів.