Політика

Рада оборони Харківщини прийняла низку важливих рішень

6 Січня 2024 15:15
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На Харківщині відбулося засідання Ради оборони області. Захід пройшов за участі керівників правоохоронних та силових структур області, районних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Серед основних питань, які розглядались на засіданні – мобілізаційний процес та обороноздатність Харківщини, повідомили в пресслужбі ХОВА.

«Закликаємо жителів області відповідально ставитися до військового обов’язку та наголошуємо на дотриманні законодавства як громадянами, так і представниками ТЦК. Будь-які факти, що вказують на порушення, вивчатимуть правоохоронці», – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що з погіршенням погодних умов ворог може активізувати нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі області, відтак всі екстрені служби – у повній готовності.

«Усі заклади медицини, критичні об‘єкти забезпечені альтернативними джерелами живлення. За необхідності всі Пункти Незламності переведемо у цілодобовий режим роботи», – наголосив Олег Синєгубов.

Під час засідання Ради оборони також було розглянуто питання щодо забезпечення проїзності стратегічних ділянок: евакуаційних та медичних маршрутів.


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