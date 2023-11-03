Рада найближчим часом може  ухвалити законопроєкт про вдосконалення реєстру військовозобов’язаних

Верховна Рада може найближчим часом ухвалити законопроєкт, що передбачає, зокрема, й удосконалення реєстру військовозобов’язаних громадян України, повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (фракція “Слуга народу”).

“Я думаю, найближчим часом у нас є всі підстави сподіватися, що парламент ухвалить законопроєкт про внесення змін до закону про єдиний реєстр військовозобов’язаних, де буде вдосконалено його функціонування, і він найближчим часом запрацює в повному обсязі”, – сказав він на брифінгу в Медіацентрі “Україна – Укрінформ” у п’ятницю.