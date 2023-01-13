Рада легалізувала електронні гроші та електронні гаманці

Парламент підтримав у другому читанні законопроект №4366 «Про оподаткування платіжних систем». Як повідомляє депутат Ярослав Железняк, серед іншого законопроект легалізує електронні гроші та прирівнює рахунки електронних гаманців до банківських, пише AIN.ua.

Цей законопроект доповнює Закон України № 1591-ІХ «Про платіжні послуги», який набрав чинності 1 серпня 2022 року і регулює використання електронних грошей, а також роботу небанківських надавачів платіжних послуг.

Що таке електронні гроші та хто їх випускає?

Законопроект №4366 «Про оподаткування платіжних систем» лише доповнює Закон України № 1591-ІХ «Про платіжні послуги», в якому прописані основні положення обігу і використання електронних грошей в Україні. Згідно з ним:

У небанківських надавачів платіжних послуг (платіжних установ, установ електронних грошей, операторів поштового зв’язку та деяких інших надавачів платіжних послуг) з’явилася можливість відкривати платіжні рахунки, випускати платіжні картки та електронні гроші. До цього емітентами електронних грошей могли бути лише банки.

Електронні гроші, згідно з законом — це «одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій, які приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж їх емітент».

Таким чином криптовалюта не є електронними грошима в Україні. А випускати електронні гроші (які будуть визнані в Україні) можуть дев’ять категорій надавачів платіжних послуг, серед яких, зокрема: банки, платіжні установи, оператори поштового зв’язку, установи електронних грошей, філії іноземних платіжних установ та за певних умов органи державної влади.

Що передбачає законопроект?

Законопроект №4366 «Про оподаткування платіжних систем» узгоджує положення Податкового кодексу у відповідність із положеннями Закону України «Про платіжні послуги». Зокрема вводить наступні зміни:

Легалізує електронні гроші та прирівнює рахунки електронних гаманців до рахунків у звичайних банках;

Встановлює вимоги щодо повідомлень органів контролю про відкриття та закриття рахунків у небанківських надавачів платіжних послуг та поширює відповідальність за порушення порядку подання цієї інформації на небанківських надавачів платіжних послуг;

Дозволяє сплачувати електронними грошима податки та комунальні платежі (якщо їх приймає ваш постачальник послуг);

Прирівнює до доходів, що підлягають оподаткуванню, доходи надавачів платіжних послуг від здійснення діяльності на платіжному ринку;

Коли нововведення почнуть діяти?

Регулятором ринку платіжних послуг є Національний банк України, який з 24 лютого 2022 року тимчасово призупинив операції з випуску та розповсюдження електронних грошей, а також поповнення електронних гаманців електронними грошима. Тому всі ці норми почнуть діяти лише після закінчення війни.