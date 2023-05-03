Політика

Питання про передачу Україні винищувачів F-16 ще не закрито – прем’єр Данії

3 Травня 2023 21:38
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данія, літаки

Питання про надання Україні винищувачів F-16 не закрите, союзники продовжують наради щодо цього питання, сказала прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на зустрічі лідерів північноєвропейських країн, у якій також взяв участь Володимир Зеленський.

“Це складне завдання, складне питання, але дискусія досі триває. З боку Данії ми її ще не закрили”, – сказала голова данського уряду.

F-16 американського виробництва є на озброєнні багатьох західних країн, і деякі з них готові передати їх Україні, якщо НАТО досягне консенсусу.

США вважають, що нині винищувачі не зіграють ролі у зламі у війні, а їх обслуговування та навчання українських пілотів літати на них обійдуться дорого. На думку Вашингтона, ці гроші можна витратити з більшою користю для ЗСУ.

Нещодавно Польща передала Києву кілька винищувачів МіГ-29 та планує передати ще.

МіГ-29 – винищувачі радянського зразка, українські льотчики з ними знайомі та можуть одразу почати їх застосовувати.


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