Пєсков заявив, що мета російського вторгнення в Україну “частково досягнута”

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков дав інтерв’ю телеканалу ATV із Боснії та Герцеговини. Основною темою розмови було російське вторгнення в Україну.

Пєсков, зокрема, заявив, що цілі, які Росія ставила перед собою, починаючи «спеціальну військову операцію», більш ніж за рік війни «частково досягнуті», але поки що далеко не всі завдання «з захисту жителів Донбасу» вирішені.

Відсутність значних військових успіхів російських військ в Україні Пєсков пояснив так:

“Ви скажете, чому росіяни так повільно діють? Тому що росіяни не воюють, ми не воюємо. Вести війну — зовсім інша справа, це тотальне знищення інфраструктури, це повне знищення міст. Ми цього не робимо”.

Говорячи про бої за Бахмут, який російські сили, у тому числі найманці ПВК Вагнера, намагаються захопити кілька місяців, Пєсков заявив: «Там справді дуже емоційна обстановка. Там ведуться дуже тяжкі наступальні дії. Це дуже сильний укріпрайон».

“Емоції там звичайно зашкалюють”, – сказав прес-секретар президента РФ, не ставши безпосередньо згадувати публічний конфлікт між засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та керівництвом Міноборони. Пригожин звинувачує міністерство оборони в тому, що воно не постачає найманцям боєприпаси.

«Я не називатиму прізвище, але скажу, що незалежно від того, що вони говорять і які заяви роблять, йдеться про збройні сили Росії. Це все російські сили. Ці сили мають одну й ту саму мету», — заявив Пєсков.