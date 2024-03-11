Пєсков прокоментував заяву Папи щодо переговорів

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі бачили заклик Папи Римського до переговорів, але Україна “абсолютно жорстко заперечує” можливість розмови з країною-агресором.

Про це повідомило російське пропагандистське видання РИА Новости, передає УП.

“Наскільки я розумію, у висловлюваннях понтифіка був ширший контекст, але загалом… він висловлювався на користь переговорів. Ви знаєте, що і наш президент неодноразово говорив про нашу готовність, відкритість вирішувати наші проблеми (так Пєсков назвав неспровокований напад Росії на Україну і ведення кривавої війни проти неї протягом 10 років − ред.) шляхом переговорів. Це кращий шлях”.

При цьому він розповів, що Україна не хоче вирішувати “російські проблеми”.

“Ви знаєте, що, на жаль, і висловлювання Папи, і неодноразові заяви інших сторін, зокрема й нашої, останнім часом натикаються на абсолютно жорстке заперечення київського режиму − вони не допускають можливості ведення будь-яких переговорів”.

Він це пов’язує з тим, що Київ відчуває підтримку від європейських країн, які заявляють, що будуть “робити все, щоб приректи Росію на неминучу стратегічну поразку”

“Це найглибша омана і найглибша помилка − і перебіг розвитку подій на полі бою найяскравішим чином про це свідчить”, − заявив Пєсков, водночас традиційно промовчавши, які саме події на полі бою він мав на увазі.

Він також заявив, що активність Парижа в спробах “зібрати коаліцію” з країн, які говорять про готовність спрямувати свій контингент в Україну, − це “пряма лінія на нагнітання напруженості”.

“Нагнітання напруженості на українському напрямі потенційно може мати дуже небажані наслідки”, − вкотре спробував погрожувати Пєсков.