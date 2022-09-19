Пєсков назвав “брехнею” звинувачення Росії у військових злочинах і відмовився коментувати заяву Пугачової

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що нові звинувачення Росії у військових злочинах – це “брехня”.

“Це той же сценарій, що в Бучі. За одним сценарієм все розвивається. Це брехня і, звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії”, – сказав він.

Як відомо, після відступу російської армії із міста Ізюм Харківської області там знайшли масове поховання із понад 400 могилами цивільних осіб та братська могила українських військовослужбовців. Наразі на місці ведуться роботи з ексгумації.

Пєсков також відмовився коментувати заяву співачки Алли Пугачової, яка попросила Мін’юст внести її до списку іноагентів як знак солідарності зі своїм чоловіком Максимом Галкіним, якого внесли до реєстру іноагентів у п’ятницю.

“Я не думаю, що це питання, яке стосується Кремля”, – сказав Пєсков.

Пугачова напередодні написала антивоєнний пост на підтримку Максима Галкіна, внесеного до російського реєстру фізосіб-“іноагентів”:

Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною, насправді бажаючим Батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова та припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм та обтяжують життя наших громадян.