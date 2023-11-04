П’яний пацієнт накинувся з кулаками на лікаря “швидкої”, а потім – на дівчину-поліцейську

У Харкові під час обслуговування екстреного виклику за адресою пр. Слави 7, стався черговий напад на бригаду медиків та співробітників поліції.

За інформацією Центру ЕМД, прибувши на адресу виклику бригада невідкладної допомоги виявила чоловіка у стані алкогольного сп’яніння. На момент огляду чоловік мав напад бронхіальної астми і потребував надання допомоги, але раптово почав лаятися і напав на бригаду, завдавши фельдшеру удару по обличчю.

Бригада викликала патруль та залишила місце виклику. Дочекавшись поліцію, медики повернулися до пацієнта.

Незважаючи на присутність правоохоронців, пацієнт поводився агресивно, і при затриманні вдарив співробітницю поліції по обличчю. Бригада проїхала разом із поліцейськими до відділення (вул. Маршала Малиновського), де за фактом нападу порушено кримінальне провадження.

Поліцейській надано необхідну медичну допомогу, вона госпіталізована до ЛШМД (відділення нейрохірургії) з попереднім діагнозом: ЗЧМТ. Струс головного мозку. Забій м’яких тканин обличчя.

У фельдшера бригади – забій м’яких тканин.