П’яний киянин погрожував гранатою охоронцю ЖК

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував охоронцю житлового комплексу пістолетом і бойовою гранатою.

Як повідомили у столичній поліції, інцидент стався в Дарницькому районі. Охоронець звернувся до поліції після того, як нетверезий відвідувач комплексу почав погрожувати йому зброєю.

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Підозрюваним виявився 37-річний безробітний місцевий мешканець. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити мотивів своєї поведінки.

Вилучена зброя / Фото: Нацполіція

Під час затримання у нього вилучили пістолет та гранату. У подальшому під час обшуку в його квартирі поліція виявила ще дві бойові гранати, близько 300 набоїв та чотири магазини до автомата Калашникова.

Правоохоронці з’ясовують походження арсеналу та мету його зберігання. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.