Політика

ПВК “Вагнера” розпочала вербувати зеків у Чечні

9 Січня 2023 21:52
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пвк

Правозахисниця Ольга Романова повідомила, що ПВК “Вагнера” розпочала вербування ув’язнених у Чеченській республіці.

У перший тиждень січня в колоніях Чечні почали вербувати зеків у приватну військову компанію Євгена Пригожина, повідомила Романова «Верстці». Раніше найманці не були помічені у цьому регіоні.

«До минулого тижня ми говорили, що Вагнер був скрізь, окрім Чечні, – сказала Романова. – Чечню він обходив. Тепер Вагнер скрізь, включно з Чечнею. Вони домовилися з Кадировим».

За її словами, таким чином з початку року почалася третя хвиля вербування ув’язнених для участі у війні з Україною, яка покриває колонії у всіх регіонах РФ. Перша хвиля, за словами Романової, йшла в центральній частині країни з 26 червня по 21 вересня 2022 року, а друга – на Уралі та Далекому Сході з 21 вересня до кінця грудня.


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