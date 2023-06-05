ПВК “Вагнер” взяла в полон підполковника ЗС РФ

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин у неділю опублікував у Telegram-каналі своєї прес-служби відеоролик із допитом чоловіка, який називає себе командиром 72-ї бригади ЗС РФ Романом Веневітіним. Веневітін зізнається в тому, що в стані алкогольного сп’яніння через “особисту неприязнь до ПВК “Вагнер”” обстріляв автомобіль, що належить ЧВК, а також роззброїв групу пригожинських бойовиків.

Пригожин останніми днями неодноразово повідомляв про конфлікти ПВК з підрозділами міністерства оборони. Зокрема він заявив, що російські військовослужбовці за наказом міністерства оборони РФ заклали “сотні протитанкових мін і тонни пластиду” на шляхах відходу його бойовиків з Бахмута. “Зараз ведуться розгляди та розслідування. Ті, хто закладав ці заряди, це були представники міністерства оборони. На питання, для чого ви це робили, вони тикають пальцем вгору. На запитання поки що не відповідають”, – наводить слова Пригожина його прес-служба.

“Можна припустити, що цими зарядами хотіли зустріти підрозділи ПВК “Вагнер”, які рухаються, хоча колонами ми не ходимо”, – додав Пригожин. За твердженням голови “Групи Вагнера”, на даний момент ніхто з людей не постраждав. Він назвав ситуацію “спробою публічної прочуханки”.

“Тримайте вишеньку на торті, щоб не залишалося жодних сумнівів”, – прокоментував відео із взятим у полон Веневітіним Пригожин у відповідь на питання про конфлікт із підрозділами міністерства оборони. Представники російської армії поки що ніяк не прокоментували відеоролик.