Путін заявив, що ядерні сили РФ у стані повної готовності до застосування

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що стратегічні ядерні сили РФ приведені в стан повної готовності та вкотре похвалився розробкою нового озброєння, яке, за його словами, вже або використовується на війні проти України, або найближчим часом буде поставлене у війська.

Про це повідомив Путін під час свого послання Федеральним зборам 29 лютого, передає УП.

“У стані повної готовності до гарантованого застосування перебувають стратегічні ядерні сили. Те, що ми планували у сфері озброєнь − про що я говорив ще в посланні 2018 року − все зроблено або завершується ця робота.

Так, гіперзвуковий авіаційний комплекс “Кинджал” не тільки поставлений на озброєння, а й з високою ефективністю використовується для ураження особливо важливих цілей під час СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.)”

Також, за його словами, в бою вже застосовувався і ударний гіперзвуковий комплекс морського базування “Циркон”.

“Про нього в посланні *18 року навіть не йшлося, але і ця система вже в строю. На бойовому чергуванні стоять гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності “Авангард” і лазерні комплекси “Пєрісвєт””, – заявив Путін.

Він додав, що зараз в Росії закінчуються випробування крилатої ракети необмеженої дальності “Бурєвєснік” і безпілотного підводного апарату “Посейдон”.

“У війська поставлені і перші серійні важкі балістичні ракети “Сармат”. І ми скоро продемонструємо їх у районах базування на бойовому чергуванні”.

Російський диктатор запевняє, що робота над “цілою низкою інших перспективних систем озброєння триває”.

Він традиційно повторив брехню про те, що “не ми почали цю війну на Донбасі” і вкотре заявив, що російські окупанти зроблять “усе, щоб її закінчити, викорінити нацизм, вирішити всі завдання СВО”.

Водночас він запевняє, що Росія не збирається розміщувати ядерну зброю в космосі.

За словами російського диктатора, це все нібито “вкидання”, які начебто потрібні США, щоб втягнути Росію у вигідні для Америки переговори.