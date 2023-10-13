Путін заявив про можливість створення незалежної Палестини 

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив про необхідність проведення палестино-ізраїльських переговорів, результатом яких, на його думку, має стати створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.

Про це пишуть пропагандисти “ТАСС”

“Їхньою (переговорів) метою має стати реалізація оонівської формули “двох держав”, що передбачає створення незалежної палестинської держави зі столицею у Східному Єрусалимі, яка співіснує у мирі та безпеці з Ізраїлем”.

За його словами, Росія виходить “із безальтернативності розв’язання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом переговорів”.

При цьому Путін визнав, що Ізраїль має право на захист, але “треба потурбуватися про розв’язання цього питання мирними засобами”.