Путін запропонував Трампу продовжити ядерний договір на рік — Reuters

Путін заявив, що готовий тимчасово продовжити дію договору New START — останнього чинного обмеження стратегічних ядерних арсеналів США та РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Термін дії угоди спливає 5 лютого 2026 року. Вона обмежує кількість розгорнутих боєголовок до 1550 з кожного боку. Путін оголосив, що Росія дотримуватиметься цих рамок ще рік після завершення чинності договору, але лише за умови, що США зроблять так само та не вживатимуть дестабілізуючих кроків.

Пропозиція пролунала на тлі тиску з боку Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні та закликів Києва до Вашингтона посилити санкції проти Москви.

Наразі офіційної реакції адміністрації США немає.

Експерти вважають, що такий крок може стати поштовхом до відновлення діалогу між Вашингтоном і Москвою щодо контролю над озброєннями, хоча переговори про нову угоду ще навіть не починалися.