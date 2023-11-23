Путін за участь у війні проти України помилував сахалінського людожера

У Росії на свободу випустили Дениса Горіна із Сахалінської області – людожера, який убив щонайменше чотирьох людей. Його помилував російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє Сибір. Реалії.

Людожера звільнили з колонії і відправили на війну проти України. Сусід Горіна на ім’я Дмитро підтвердив цю інформацію журналістам. За його словами, Горін зараз перебуває в госпіталі Южно-Сахалінська.

«Зараз він у Южно-Сахалінську, у госпіталі, середньої тяжкості поранення. Вважай, на волі, помилуваний, півстроку як із куща. Але, думаю, ненадовго він на волі. Рідні його жертв усе пам’ятають», — сказав його сусід Дмитро.

Уперше Горіна засудили 2003 року за вбивство та знущання над тілом убитого. Йому присудили десять років суворого режиму. За зразкову поведінку він вийшов із колонії за УДЗ 2010 року.

У червні 2011 року брати Денис і Євген Горіни жорстоко побили людину. Поки потерпілий був без свідомості, Євген Горін добив його ножем. У січні 2012 року брати Горіни зарізали ще одну людину.

Улітку 2012 року було розкрито щонайменше четверте вбивство, скоєне Денисом Горіним. За версією слідства, у листопаді 2010 року він спочатку вбив людину, а потім зрізав з ніг трупа м’ясо, яке промив, поклав у холодильник, а пізніше з’їв. Суд засудив Горіна до 22 років виправної колонії особливого режиму.