Путін відвідає Туреччину з робочим візитом

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таіп Ердоган і Володимир Путін у телефонній розмові домовилися про візит президента Росії до Туреччини.
Про це повідомили у Департаменті комунікацій при апараті президента Туреччини.
Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таіп Ердоган і Володимир Путін у телефонній розмові домовилися про візит президента Росії до Туреччини.
Про це повідомили у Департаменті комунікацій при апараті президента Туреччини.
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