Путін так і живе у своєму бункерному світі – світі “високоточних” ударів

Російський президент Володимир Путін назвав Україну агресором, а РФ – правовою державою.

“Ми, на відміну від України, – правова держава. Це не жарт. Не іронія”, – сказав Путін на зустрічі із пропагандистами у Кремлі.

“Вони агресори. Вони розпочали цю війну, ми намагаємося її припинити. Удари по енергосистемі — хіба це не відповідь на подолання “червоних ліній”? А фактичне знищення штабу ГУР? Ми й далі будемо вибірково відповідати, а не так, як ці недоумки, що б’ють по житлових об’єктах”, – додав Путін.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по житловій п’ятиповерхівці у Кривому Розі – під завалами знайдено тіла чотирьох людей.