Політика

Путін сильно помилився в оцінці ситуації – голова британської спецслужби

11 Жовтня 2022 07:39
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війна

Україна переламала хід і протистоїть російським військам, які виснажені, йдеться у заяві голови Центру урядового зв’язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінга, яке він зробить у вівторок.

Витяги з майбутньої промови голови спецслужби журналісти ВВС отримали ввечері в понеділок.

Як вважають у GCHQ, попри масовані ракетні обстріли України, які відбулися напередодні, боєприпаси у російських військових закінчуються, а рішення російського президента Володимира Путіна виявилися помилковими.

Витрати Росії на війну в Україні в плані людей та обладнання – приголомшливі, але всі успіхи російських військ у перші місяці війни зараз зведені нанівець, йдеться у заяві Флемінга.

“Ми знаємо – і російські командири на місцях знають – що їхні запаси та боєприпаси закінчуються, – заявить голова GCHQ. – В умовах відсутності ефективної внутрішньої протидії рішення Володимира Путіна виявилися помилковими. Це стратегія високих ставок, яка веде до стратегічних помилок у судженнях”.

Те, як сильно Путін помилився в оцінці ситуації, бачать і російські громадяни, вважають у спецслужбі.


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