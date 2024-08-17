Політика

Путін призначив свою родичку статс-секретарем – заступником міністра оборони
17 Серпня 2024 20:22
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Володимир Путін і Анна Цивільова / Фото ТАСС

Президент Росії Володимир Путін призначив свою двоюрідну племінницю Анну Цивільову статс-секретарем – заступником міністра оборони.

Раніше Цивільова обіймала посаду просто заступника міністра. Цю посаду вона обійняла в червні, коли відомство очолив Андрій Бєлоусов. Він змінив на цій посаді Сергія Шойгу. Тоді ж ще одним заступником міністра оборони Путін призначив сина колишнього директора Служби зовнішньої розвідки Росії і колишнього прем’єр-міністра Михайла Фрадкова – Павла Фрадкова. Фрадков-молодший із 2021 року був першим заступником керуючого справами президента.

У міністерстві Цивільова відповідає за питання організації соціального та житлового забезпечення військовослужбовців, а також взаємодію з держфондом «Захисники Вітчизни», який займається підтримкою учасників війни проти України.

Цивільова перебуває під санкціями Євросоюзу.

Чоловік Цивільової Сергій Цивільов до травня був губернатором Кемеровської області. Зараз він очолює Міненерго Росії.

Статс-секретар у Міноборони може бути тільки один. Посада передбачає контакти з держорганами, включно з Федеральними зборами, і громадськими організаціями.

Посада статс-секретаря передбачена в таких відомствах, як МВС, МЗС, Міноборони, Мін’юст, Служба зовнішньої розвідки, ФСБ, ФСО і МНС.


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