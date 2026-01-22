Путін проведе переговори з посланцями Трампа щодо можливого мирного плану для України

Президент РФ Володимир Путін у четвер планує обговорити можливий мирний план щодо України з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Переговори відбудуться після заяв президента США Дональда Трампа про те, що угода про припинення війни є «досить близькою», повідомляє Reuters.

Про майбутню зустріч Путін повідомив під час засідання Ради безпеки Росії пізно ввечері у середу. За його словами, у Москві він зустрінеться зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом і зятем американського президента Джаредом Кушнером, щоб «продовжити діалог щодо українського врегулювання», а також обговорити ініціативу Трампа щодо так званої «Ради миру» і можливість використання заморожених російських активів.

Сполучені Штати останніми місяцями вели переговори з Росією, а також окремо з Україною та європейськими лідерами щодо різних варіантів завершення війни. Попри це, жодної угоди поки не досягнуто, хоча Трамп неодноразово заявляв про намір швидко домовитися про припинення бойових дій.

Коментуючи перспективи домовленостей, Трамп заявив, що сторони «досить близькі» до угоди і що війну «потрібно зупинити». Він також висловив думку, що якщо домовленості не буде досягнуто, то це буде провалом обох сторін, маючи на увазі Путіна і президента України Володимира Зеленського. Раніше Трамп заявляв, що саме Зеленський є головною перешкодою для укладення угоди.

На тлі цих заяв на кону залишається завершення найкривавішої війни в Європі з часів Другої світової, майбутнє України, роль європейських держав у переговорах та питання, чи буде мирна угода, укладена за посередництва США, довготривалою.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року після восьми років бойових дій на сході України, що призвело до найгострішого протистояння між Москвою та Заходом з часів холодної війни. Україна та європейські лідери наголошують, що Росії не можна дозволити досягти своїх цілей, оскільки це створить загрозу подальшої агресії, зокрема проти країн НАТО. Москва ці застереження відкидає та заявляє, що не має наміру нападати на членів Альянсу.

Путін, який неодноразово заявляв про готовність обговорювати мир, подає війну як переломний момент у відносинах із Заходом і звинувачує західні країни в розширенні НАТО та втручанні в те, що він вважає сферою впливу Росії.