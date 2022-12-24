Політика

Путін отримує спотворену інформацію про війну в Україні, – WSJ

24 Грудня 2022 09:00
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путін, війна

Оточення російського президента Володимира Путіна системно дезінформує його про ситуацію на фронті в Україні, намагаючись не повідомляти йому погані новини.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal, журналісти якого поспілкувалося з чинними і відставними функціонерами і розвідниками в Росії та на Заході, а також з “людьми, близькими до Кремля”.

За словами нинішніх і колишніх офіційних осіб США та Європи, а також колишнього високопоставленого офіцера російської розвідки, проінформованого про обмін, президент РФ мав обмежене розуміння реальності ситуації. 

Він залишається в оточенні адміністрації, яка підтримує його переконання, що Росія досягне успіху, незважаючи на зростаючі людські та економічні жертви.

«Люди навколо Путіна захищають себе», — сказала Катерина Вінокурова, член обраної ним ради з прав людини, поки пан Путін не усунув її в листопаді. «У них є глибоке переконання, що вони не повинні засмучувати президента».

Щоранку Путін отримує письмове зведення з фронту,  з інформацією, ретельно вивіреною, щоб підкреслити успіхи та применшити невдачі. В таких зведеннях іноді застаріла на кілька днів інформація, оскільки перед тим, як потрапити до Путіна, вона проходить через фільтри ФСБ, Ради безпеки і особисто її голови Миколи Патрушева.

Деякі з союзників пана Путіна визнають, що інформація, яка надходить до президента, була недостовірною, і пояснюють військові невдачі поганим плануванням урядовців. Костянтин Затулін, високопоставлений депутат від правлячої партії «Єдина Росія», який підтримує війну, сказав в інтерв’ю, що президент «виходив з неповного розуміння ситуації і в чомусь не зовсім правильно».


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