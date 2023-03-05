Путін отримає свій вирок: Подоляк розповів про перший крок до трибуналу

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про перші кроки створення трибуналу щодо злочинів Росії. Він зазначив, що вирок отримають всі причетні до війни.

“Перший крок до трибуналу. Україна, раїни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії РФ. Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до Спецтрибуналу. Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки”, – написав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи підписали додаток до Угоди про створення JIT щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії.

Створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії Росії ініціював Офіс Генерального прокурора:

за підтримки Євроюсту, Міжнародного кримінального суду,

у партнерстві з Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, Словаччиною та Румунією.

Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії Росії може розпочати свою роботу у Гаазі вже цього літа.