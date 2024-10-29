Політика

Путін оголосив про проведення тренувань сил ядерного стримування
29 Жовтня 2024 17:23
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путін, ядерна зброя
Володимир Путін / hromadske

Президент РФ оголосив про проведення тренувань сил ядерного стримування з пусками крилатих та балістичних ракет.

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

За словами Путіна, тренування проводять через “зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз та ризиків”. За його словами Росії “важливо мати сучасні і постійно готові до бойового застосування стратегічні сили”.

Путіна стверджує, що “ядерна тріада залишається гарантом суверенітету Росії”, а “ядерна зброя дозволяє Росії підтримувати паритет і баланс сил у світі”.

Крім того, він заявив, що оснащенність ядерного арсеналу РФ “сучасними зразками озброєння досягла близько 94%”.


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