Путін оголосив про проведення тренувань сил ядерного стримування

Президент РФ оголосив про проведення тренувань сил ядерного стримування з пусками крилатих та балістичних ракет.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Путіна, тренування проводять через “зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз та ризиків”. За його словами Росії “важливо мати сучасні і постійно готові до бойового застосування стратегічні сили”.

Путіна стверджує, що “ядерна тріада залишається гарантом суверенітету Росії”, а “ядерна зброя дозволяє Росії підтримувати паритет і баланс сил у світі”.

Крім того, він заявив, що оснащенність ядерного арсеналу РФ “сучасними зразками озброєння досягла близько 94%”.