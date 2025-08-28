Путін не збирається зустрічатися з Зеленським, – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц впевнений, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним не відбудеться.

Про це Фрідріх Мерц повідомив під час зустрічі з президентом Франції Макроном, передає Єлисейський Палац.

Заява канцлера пролунала після ракетної атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня.

“Ми маємо відповісти на таку безпрецедентну атаку. Здається очевидним, що зустрічі Путіна та президента Зеленського не буде, попри домовленість між Путіним і президентом США Дональдом Трампом минулого тижня”, — сказав Мерц.

Тим часом Зеленський під час розмови із генеральним секретарем ООН Антоніо Гуттерішем вчергове заявив, що готовий до зустрічі на рівні лідерів.

“Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки в такому форматі можна обговорити всі найважливіші питання. Утім Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію”, — сказав Зеленський.