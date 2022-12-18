Політика

Путін не захотів зустрічатися із Зеленським і назвав його “пособником нацизму”, – NYT

18 Грудня 2022 09:00
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путін

На початку 2021 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти проросійського олігарха Віктора Медведчука і закрив проросійські телеканали, це розчарувало президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє The New York Times.

Незавершені справи Путіна з Україною також підживили зростаючу особисту неприязнь до президента України Володимира Зеленського.

Путін думав, що Зеленський бажає піти на компроміс з Росією в питаннях Донбасу, але надії Кремля не виправдалися.

Своє розчарування Путін продемонстрував під час тривалої зустрічі у своїй сочинській резиденції з ізраїльським прем’єр-міністром Нафталі Беннеттом у жовтні 2021 року.

Коли мова зайшла про Україну, пан Путін спалахнув гнівом. Пан Беннет зазначив, що пан Зеленський зацікавлений у зустрічі з паном Путіним віч-на-віч.

«Мені нема про що обговорювати з цією людиною», — відповів пан Путін, за словами двох людей, знайомих з розмовою. «Що він за єврей? Він сприяє розвитку нацизму».

Деякі західні чиновники вважають, що на той момент Путін, можливо, вже вирішив розпочати війну. Але в Росії, навіть серед тих, хто мав доступ до Путіна чи його найближчого оточення, майже ніхто не думав, що президент серйозно розглядає можливість повномасштабного вторгнення, кажуть близькі до Кремля люди. Вони були впевнені, що він блефує.


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