Політика

Путін не піде на мир до виборів президента США, — Reuters

29 Листопада 2023 07:45
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путін, сша

Російський диктатор Володимир Путін не піде на мир в Україні до того, як дізнається результати виборів у США в листопаді 2024 року, заявив високопоставлений представник Держдепу, пише Reuters.

Високопоставлений чиновник, який виступав перед журналістами після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, сказав, що альянс знову заявив про свою підтримку України, розуміючи, що мирна угода в найближчий рік малоймовірна.

«Я очікую, що Путін не укладе мир або значущий мир до того, як побачить результати наших виборів», — сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Заява прозвучала на тлі побоювань, що потенційна перемога колишнього президента Дональда Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене в середині листопада, показало, що Трамп і президент США Джо Байден перебувають у напружених перегонах, причому Трамп випереджає Байдена на 51% проти 49%.


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