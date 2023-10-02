Політика

Путін не може знайти спосіб вийти з війни, – міністр оборони Британії

2 Жовтня 2023 07:02
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війна, путін

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що диктатор Володимир Путін не може знайти спосіб вийти з війни проти України. Про це він повідомив на з’їзді Консервативної партії Британії, цитує його ВВС.

За його словами, Україна є частиною європейських демократій, а Путін не може виграти війну, але й не може знайти спосіб вийти з неї.

Він зазначив, що росіяни хотіли захопити Київ “блефом”, але Сили оборони та союзники зірвали ці плани.

Шаппс заявив, що ракети Storm Shadow від Британії допомогли бити по будь-якій точці на окупованих територіях.

“Ми не повинні здаватися зараз. Війна поглинає зброю і людей жахливими темпами, але ми маємо залишатися стійкими”, — сказав глава відомства.


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