Путін не може знайти спосіб вийти з війни, – міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що диктатор Володимир Путін не може знайти спосіб вийти з війни проти України. Про це він повідомив на з’їзді Консервативної партії Британії, цитує його ВВС.

За його словами, Україна є частиною європейських демократій, а Путін не може виграти війну, але й не може знайти спосіб вийти з неї.

Він зазначив, що росіяни хотіли захопити Київ “блефом”, але Сили оборони та союзники зірвали ці плани.

Шаппс заявив, що ракети Storm Shadow від Британії допомогли бити по будь-якій точці на окупованих територіях.

“Ми не повинні здаватися зараз. Війна поглинає зброю і людей жахливими темпами, але ми маємо залишатися стійкими”, — сказав глава відомства.