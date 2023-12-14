Політика

Путін назвав умову миру і натякнув, яке місто в Україні хоче захопити

14 Грудня 2023 12:25
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війна, путін

У четвер, 14 грудня, російський диктатор Володимир Путін проводить велику пресконференцію й, природно, не обійшлося без питань про його загарбницьку війну в Україні. Зокрема, господар Кремля зробив цинічну заяву про мир.

“Мир буде тоді, коли Росія досягне своїх цілей у спеціальній військовій операції”, – заявив Путін під час прямої лінії.

Також Путін розкрив свої загарбницькі амбіції в Україні – диктатор претендує на окупацію Одеси.

“Одеса – російське місто, всі про це знають, але придумали історичну нісенітницю, а ми після розпаду СРСР з цим змирилися”, – заявив військовий злочинець.


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